/626029/مصطفى-محمد-يسرد-قصة-سرقته-في-تركيا-لأول-مرة
سرد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المعار إلى نادي جالطة سراي قصة سرقته التي تمت في تركيا قبل معسكر منتخب مصر الأخير بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 كاميرون .
مصطفى محمد يسرد قصة سرقته
وقال مصطفى محمد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “ صاحبة سعادة “ : “ كنت أتنزه في أحد الأأسواق بتركيا برفقة أقاربي وكنت جالس في أحد المقاهي “ .
وتابع : “ كان هناك شخص يجلس بجانبنا ولم أكن أتوقع أن يكون سارق، ووضعت الحقيبة الخاصة بي على المنضدة، وأثناء حديثي مع أحد أصدقائي وتركيزنا في هواتفنا، تفاجأت بعدم وجود الحقيبة “ .
وأكمل : “ وقتها ذهبت للسفارة واستطعت أن استخرج وثيقة سفر سريعا بعد ضيع الباسبور الخاص بي، حتى استطيع السفر والالتحاق بمنتخب مصر .
ويحل مصطفى محمد اليوم ضيف على برنامج " صاحبة السعادة " الذي تقدمه إسعاد يونس عبر شاشة dmc، في حلقة بثت في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء .
وتنتظر الجماهير سماع مصطفى محمد لأول مرة، وحديثه عن كواليس تركه لنادي الزمالك في ظروف غامضة، حمله الكثيرون وقتها اللوم بسبب تصرفه .
تردد قناة dmc
ويقدم دوت الخليج تردد قناة dmc لمشاهدة مصطفى محمد اليوم :
التردد : 11449 .
الاستقطاب : افقي .
معدل الترميز : 27500 .
معامل تصحيح الخطأ : ¾ .
الجودة : HD .
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