/626029/مصطفى-محمد-يسرد-قصة-سرقته-في-تركيا-لأول-مرة

سرد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المعار إلى نادي جالطة سراي قصة سرقته التي تمت في تركيا قبل معسكر منتخب مصر الأخير بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 كاميرون .

مصطفى محمد يسرد قصة سرقته

وقال مصطفى محمد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “ صاحبة سعادة “ : “ كنت أتنزه في أحد الأأسواق بتركيا برفقة أقاربي وكنت جالس في أحد المقاهي “ .

وتابع : “ كان هناك شخص يجلس بجانبنا ولم أكن أتوقع أن يكون سارق، ووضعت الحقيبة الخاصة بي على المنضدة، وأثناء حديثي مع أحد أصدقائي وتركيزنا في هواتفنا، تفاجأت بعدم وجود الحقيبة “ .

وأكمل : “ وقتها ذهبت للسفارة واستطعت أن استخرج وثيقة سفر سريعا بعد ضيع الباسبور الخاص بي، حتى استطيع السفر والالتحاق بمنتخب مصر .

ويحل مصطفى محمد اليوم ضيف على برنامج " صاحبة السعادة " الذي تقدمه إسعاد يونس عبر شاشة dmc، في حلقة بثت في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء .

وتنتظر الجماهير سماع مصطفى محمد لأول مرة، وحديثه عن كواليس تركه لنادي الزمالك في ظروف غامضة، حمله الكثيرون وقتها اللوم بسبب تصرفه .

تردد قناة dmc

ويقدم دوت الخليج تردد قناة dmc لمشاهدة مصطفى محمد اليوم :

التردد : 11449 .

الاستقطاب : افقي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : ¾ .

الجودة : HD .