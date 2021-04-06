ملعب سيمبا و حارس جديد.. أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 2021/4/6

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شهدت الساحة الرياضية خلال اليوم الثلاثاء 6\4\2021، العديد من الأخبار التي تخص النادي الأهلي ، منها إعلان ملعب مباراة سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من دوري الأبطال الإفريقي. يستعرض دوت الخليج أهم الأخبار منها:

سيد عبدالحفيظ يعلن ملعب مباراة سيمبا

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إقامة مباراة الأهلي وسميبا التنزاني في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز وتعويض الخسارة أمام ذات الفريق في الجولة الثانية.

موعد إجتماع اللجنة الفنية لمباراة الأهلي و سيمبا

تنطلق مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وينعقد الإجتماع الفني للمباراة يوم الخميس القادم من أجل الإتفاق على كافة الأمور التي تخص لقاء المارد الأحمر وبطل تنزانيا.

حسين الشحات ينضم لكتيبة عديمي الإلتزام داخل الأهلي

دخل حسين الشحات ضمن أحداث مسلسل «تهاون» لاعبي الأهلي في الإلتزام بالإجراءت الإحترازية من فيروس كورونا، حيث ظهر خلال الأيام الماضية كلا من أيمن أشرف ظهير أيسر القلعة الحمراء وكذلك محمود عبدالمنعم كهربا جناح النادي الأحمر.

الأهلي ينعي مستشاره السابق

قدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى ، وأعضاء مجلس الإدارة، التعازي ببالغ الحزن والأسى؛ للفقيد حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

موعد مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام سميبا التنزاني ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز وتعويض تلقيه الخسارة في المواجهة الأولى أمام بطل تنزانيا بهدف نظيف.

الأهلي يبحث عن حارس مرمى جديد

يبحث مسئولو النادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، التعاقد مع حارس مرمى فريق جديد في ظل مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للنادي، في ظل خوض القلعة الحمراء العديد من المباريات في مختلف البطولات.