وزير الخارجية : إثيوبيا رفضت جميع المقترحات خلال جولة المفاوضات

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن جولة المفاوضات حول سد النهضة بـ الكونغو الديمقراطية تؤكد تعنت الجانب الإثيوبى، مشيرا إلى أن أديس أبابا تحاول فرض الأمر الواقع على دولتى المصب.





وفى مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" على فضائية "سى بى سى"، أوضح شكرى أن إثيوبيا رفضت جميع المقترحات خلال جولة المفاوضات حول سد النهضة بالكونغو، مؤكدا أن محاولات المراوغة من الطرف الإثيوبى كانت واضحة خلال المفاوضات. مفاوضات سد النهضة وتابع وزير الخارجية: "لم نتلق أى إخطار من الاتحاد الإفريقى حول مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة"، مشددا على أن البيان الإثيوبى حول مفاوضات الكونغو بشأن سد النهضة لا يمت للحقيقة بصلة. وبين أن هناك 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة ولم نصل إلى أى نتيجة، مضيفا: "سنعمل مع شركائنا الدوليين بما يحفظ السلم والأمن الدولى".

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