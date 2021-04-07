مطافئ مدينتي تسيطر على حريق بشقة .. ولا خسائر بشرية أو مادية

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شب عصر اليوم حريق محدود في الوحدة الخارجية لجهاز "تكييف" بإحدى الوحدات السكنية في مجموعة ١١٣ بمنطقة عمارات B11 . وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية من وحدة إطفاء مدينتي إلى مكان الحادث ، وتم إخماد الحريق في دقائق معدودة قبل امتداد الحريق إلى داخل الوحدة السكنية أو الوحدات المجاورة .
ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية أو تلفيات بالوحدة السكنية ، عدا الوحدة الخارجية الخاصة بالتكييف " الكومبريسور "مصدر الحريق .
وتم الاتصال بمالكة الوحدة السكنية حيث لم يكن متواجدا أي شخص بالوحدة محل البلاغ وقت وقوع الحادث ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية .
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