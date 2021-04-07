مطافئ مدينتي تسيطر على حريق بشقة .. ولا خسائر بشرية أو مادية

شب عصر اليوم حريق محدود في الوحدة الخارجية لجهاز "تكييف" بإحدى الوحدات السكنية في مجموعة ١١٣ بمنطقة عمارات B11 . وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية من وحدة إطفاء مدينتي إلى مكان الحادث ، وتم إخماد الحريق في دقائق معدودة قبل امتداد الحريق إلى داخل الوحدة السكنية أو الوحدات المجاورة .

ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية أو تلفيات بالوحدة السكنية ، عدا الوحدة الخارجية الخاصة بالتكييف " الكومبريسور "مصدر الحريق .

وتم الاتصال بمالكة الوحدة السكنية حيث لم يكن متواجدا أي شخص بالوحدة محل البلاغ وقت وقوع الحادث ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية .