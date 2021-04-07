القبض علي تشكيل عصابي يتزعمة عاملين بمترو الأنفاق أثناء سرقة كابلات شحنة كهرباء بالقرب من محطة هشام بركات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 4 أشخاص) "يتزعمه شخصين يعملان بمترو الأنفاق" أثناء محاولتهم سرقة كمية من الكابلات النحاسية الخاصة بتفريغ شحنة الكهرباء الزائدة ما بين محطتى (النزهة ، هشام بركات) .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 6 وقائع مماثلة سابقة ، وأضافوا ببيع المسروقات لعميلان "سيئ النية - تم ضبطهما" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.