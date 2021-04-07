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استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الحاج صلاح، بشكل فوري، بعد أن مات إخوته إثر إصابتهما بمرض السرطان تاركين خلفهما 8 أبناء، وتخلت أمهاتهم عنهم، فقرر أن يربيهم بجانب أبنائه الثلاثة، حيث طلب من الرئيس توفير مكان يسكن فيه، وأن يوفر فرصة للتعليم لأبناء أخويه.
وجاءت استجابة الرئيس الفورية بعد أن استضاف الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس "عم صلاح"، حيث عرض حالته وأذاع طلبه من الرئيس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يوجه بتلبية مطالب "عم صلاح" بعد مناشدته ببرنامج واحد من الناس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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