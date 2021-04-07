/626030/لاعب-آخر-يتمرد-داخل-الزمالك-وكارتيرون-يتخذ-قرارا-صارما

نجم آخر يقوم بإفتعال الأزمات والمشاكل داخل نادي الزمالك، ويتم إعادته لفريق الشباب، وذلك بعد معاقبة إمام عاشور لاعب الفريق الأول.

خلال تدريبات اليوم لنادي الزمالك قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون استبعاد الظهير الأيمن أحمد عيد من التواجد مع الفريق الأول بسبب إعتراض اللاعب الغير لائق على المدرب، ويعود اللاعب للتواجد مع فريق الشباب مرة أخري بداية من الغد.

وجاء قرار باتريس كارتيرون بعد إنفعال اللاعب والإعتراض بشكل غير لائق على الجهاز الفني بالكامل، وكانت المفاجئة أمام الجميع هو خروج اللاعبين الصغار والتعبير عن غضبهم دون إحترام وجهات الجهاز الفني.

أحمد عيد

تأتي هذه الواقعة بعد أيام من ترحيل إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالتدريب مع فريق الناشئين بسبب الإعتراض المباشر وعدم سماع تعليمات الجهاز الفني خلال مباراة مولودية الجزائر الأخيرة.

الزمالك يوافق على رحيل طارق حامد.. وكارتيرون يتصدى لهذا القرار.. تفاصيل

يرغب باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بعدم رحيل طارق حامد، لاعب خط الوسط، واستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لانه من اللاعيبة المؤثرة في القلعة البيضاء . وتحدث كارتيرون مع إداراة النادي، بضرورة التمسك بطارق حامد، وعدم السماح له بالمغادرة، لأنه من أهم العناصر الأساسية بالتشكيلة البيضاء.

وكشفت تقارير صحفية ،أن باتريس يرفض رحيل طارق حامد ولو على سبيل الإعارة، لأنه لاعب لا يمكن تعويضه.

في المقابل ، بالرغم من تلقى اللاعب عروض هائلة الفترة الماضية، إلا أنه يرغب في الاستمرار مع الزمالك ولم يكشف عن ععروض او رحيله حتى الأن .

باتريس كارتيرون

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة تونجت السنغالي يوم السبت المقبل، في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري بطال إفريقيا. ترتيب مجموعة الزمالك 1- الترجي التونسي في المركز الأول برصيد 10 نقاط. 2- مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط. 3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط. 4- تونجيث السنغالي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

إمام عاشور

باتريس كارتيرون يذاكر تونجيث طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل عن فريق تونجيث السنغالي، لدراسته جيدا استعدادا للمباراة المصيرية المقرر لها يوم السبت المقبل، أمام تونجيث السنغالي فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.