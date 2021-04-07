/626035/بايرن-ميونخ-يواصل-سلسلة-نزيف-نجومه-أمام-باريس-سان-جيرمان-بدوري-الأبطال

يفتقد بايرن ميونخ الألماني خدمات لاعب المنتخب الألماني ولاعب الفريق البافاري جنابري صاحب الـ 25 عام، في مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان غداً في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا.

اوضحت تقارير الصحافة الألمانية اليوم الثلاثاء عن إصابة الألماني سيرجيو جنابري بألتهاب في الحلق، وغيابة عن تدريب الفريق البافاري بايرن ميونخ عن التدريبات الأخيرة للفريق قبل لقاء الغد في دوري الأبطال.

وأوضح المدير الفني لفريق بايرن ميونخ هانز فليك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفريق أمام بطل الدوري الفرنسي للنسخة الماضية باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، في لقاء الذهاب علي ملعب أليانز أرينا بالعاصمة الألمانية برلين.

أجري الجهاز الفني المسئول لبايرن ميونخ للألماني سيرجيو جنابري فحوصات وعمل مسحه للتأكد من صحة اللاعب قبل مباراة الغد في دوري الأبطال، وأظهرت المسحة أن اللاعب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وسيغيب عن مبارة الفريق أمام باريس.

إصابة روبيرت ليفاندوفيسكي مع بولندا

ضرب الفريق بقوة في غياب البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم الفريق الصريح وهداف الدوري الألماني الممتاز برصيد 35 هدف من أصل 27 مباراة لهذا الموسم، ومن الجد\ير بالذكر أن إصابة البولندي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا.

وأصدر نادي بايرن ميونخ في الـ 30 مارس المنصرم بيانا أكد فيه إصابة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي "بالتواء في ركبته اليمنى وسيغيب عن الملاعب لحوالي أربعة أسابيع".

غيابات بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

ويأتي غياب نجم البافاري روبيرت ليفاندوفيسكي والمتألق سيرجيو جنابري والبرازيلي دوجلاس كوستا وتوليسو في مبارتي الذهاب بالعاصمة برلين والإياب في العاصمة الفرنسية للفريق في دور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان في الـ 7 من أبريل، وفي مباراة الإياب في مباراة الإياب في الـ 13 من نفس الشهر.

بايرن ميونخ بدور الـ 8

ومن الجدير بالذكر ان فريق بايرن ميونخ قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على الإيطالي لاتسيو 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 16 من بطولة القارة العجوز.

باريس سان جيرمان بدور الـ 8

في حين صعد الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان إلى دور الـ 8، بعد إقصاء برشلونة والفوز علي الفريق الكتلوني ذهاباً 4-1، ثم التعادل في جولة الإياب بنتيجة 1-1، وتألق الفرنسي الصغير مبابي في لقائي الذهاب والإياب.