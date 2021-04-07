مصطفى محمد يحكي قصة احترافه ويكشف عن أمر تمرده داخل الزمالك «فيديو»

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أكد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى نادي جالطة سراي التركي أنه لم يتمرد على نادي الزمالك، ولم يتغيب عن التمرينات للضغط على النادي ليوافق على احترافه كما أدعى البعض .

مصطفى محمد يكشف عن قصة احترافه

وقال مصطفى محمد أن فريق فنربخاشة التركي قد طلب الحصول على خدماته في فترة ما قبل نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ورغم إصراره على خوض التجرية، إلا أن هامتثل لرأي مجلس الإدارة في ذلك الوقت، بعدما أكدوا له أن النادي في حاجة لخدماته للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن النادي منذ سنين .

وأشار مصطفى محمد إلى أن عرض جالطة سراي عندما جاء في يناير وطالبه مجلس الأدارة برفض العرض والانتظار لما بعد أولمبياد طوكيو، إلى أنه شيء غير منطقي، لأن لعب الأولمبياد غير مضمون في ظل ظروف جائحة كورونا، وتواجده في الزمالك لن يعلي من قيمته التسويقية في الأولمبياد، كما أن سنه يكبر والانتظار لن يكون في صالحه .

وعن أمر تغيبه عن التدريبات قال : “ الفترة التي تغيبت فيها عن التمرينات كانت بسبب الإصابة فقط لا غير، بدليل أن النادي لم يوقع علي عقوبة وقتها “ .

ويحل مصطفى محمد اليوم ضيف على برنامج " صاحبة السعادة " الذي تقدمه إسعاد يونس عبر شاشة dmc، في حلقة بثت في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء .

وتنتظر الجماهير سماع مصطفى محمد لأول مرة، وحديثه عن كواليس تركه لنادي الزمالك في ظروف غامضة، حمله الكثيرون وقتها اللوم بسبب تصرفه .

تردد قناة dmc

ويقدم دوت الخليج تردد قناة dmc لمشاهدة مصطفى محمد اليوم :

التردد : 11449 .

الاستقطاب : افقي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : ¾ .

الجودة : HD .