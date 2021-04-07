/626033/مشاركات-فعالة-لـشيوخ-تنسيقية-الأحزاب-بمناقشات-عقوبة-التنمر-والوقف-الخيريفيديو

شهد الإسبوع الجاري مشاركات فعالة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مشروعات قوانين تغليظ عقوبة التنمر، وصندوق الوقف الخيري، حيث التأكيد الكامل علي رفضهم كافة صور التنمر بشكل عام وبشكل خاص علي ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب تقديمهم تعديلات منها الجوهرية علي بنود مشروعات القوانين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاركات فعالة لـ«شيوخ تنسيقية الأحزاب» بمناقشات «عقوبة التنمر والوقف الخيري»..«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.