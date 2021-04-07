/626034/خناقة-ميدو-وفاروق-جعفر-وهدف-صلاح-التاريخي-تعرف-على-أهم-أخبار-اليوم

انتهى يوم كروي كبير وهام بالأخبار والحصريات الرياضية على الكرة المصرية وأهم المباريات العالمية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي ملخص بأهم الأخبار التي حدثت على مدار اليوم:-

حكام مصريين لمباراة القمة:-

انفرد موقع دوت الخليج بوجود تفكير من جانب اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري بوجود حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء رد النادي الأهلي بقبول الأمر ولكن مع وجود شروط خاصة، أما نادي الزمالك رفض بشدة هذا الأمر مع ضرورة تواجد حكام أجانب لهذه المباراة.

خناقة ميدو وفاروق جعفر على كلوب هاوس:-

تم تسريب مقطع صوتي صباح اليوم للعالمي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق على تطبيق كلوب هاوس، وتحدث فيه على فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بأنه قال لا ينظر إلي مصلحة نادي الزمالك، وقال أنه كان يستخدم برنامج أوضة اللبس لصالح نادي الزمالك والرئيس الماضي بالهجوم على لاعبي الفريق.

رد فاروق جعفر على أحمد حسام ميدو:-

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بأن ما حدث من ميدو كلام كاذب ولا يمت للواقع نهائيا، وأنه لم يلتقي مع ميدو منذ 3 سنوات.

وقال أيضا أن ميدو دائما يدخل في دوامة الأزمات مع نجوم الزمالك السابقين، وأنه إنسان غير مفهوم ويجب أن يهدأ.

محمد صلاح يسجل في خسارة ليفربول أمام ريال مدريد:-

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدف خلال لقاء فريقة أمام ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا، وتمكن الملكي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتقام بماراة العودة الأسبوع القادم بإنجلترا.

لاعب آخر يتمرد داخل الزمالك وكارتيرون يتخذ قرارا صارما

نجم آخر يقوم بإفتعال الأزمات والمشاكل داخل نادي الزمالك، ويتم إعادته لفريق الشباب، وذلك بعد معاقبة إمام عاشور لاعب الفريق الأول.

خلال تدريبات اليوم لنادي الزمالك قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون استبعاد الظهير الأيمن أحمد عيد من التواجد مع الفريق الأول بسبب إعتراض اللاعب الغير لائق على المدرب، ويعود اللاعب للتواجد مع فريق الشباب مرة أخري بداية من الغد.

وجاء قرار باتريس كارتيرون بعد إنفعال اللاعب والإعتراض بشكل غير لائق على الجهاز الفني بالكامل، وكانت المفاجئة أمام الجميع هو خروج اللاعبين الصغار والتعبير عن غضبهم دون إحترام وجهات الجهاز الفني.