العربية : تشكيل وفد سودانى مصرى لمخاطبة المجتمع الدولى بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وفى سياق آخر، قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان: "نحن ننسق مع الأشقاء من السودان، وسنتخذ عديدا من الإجراءات لإحاطة الشركاء الدوليين، والمنظمات الدولية المعنية بكل هذه المواقف".

وتابع: "وسيتم إحاطة الشركاء الدوليين من خلال جولات المفاوضات العديدة، وخصوصا الجولة التى انتهت، والمخاطر التى تحيط بالمنطقة، نظرا للسياسات المتعنتة التى تنتهجها إثيوبيا".