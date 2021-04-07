جدة - نرمين السيد - وفى سياق آخر، قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان: "نحن ننسق مع الأشقاء من السودان، وسنتخذ عديدا من الإجراءات لإحاطة الشركاء الدوليين، والمنظمات الدولية المعنية بكل هذه المواقف".
وتابع: "وسيتم إحاطة الشركاء الدوليين من خلال جولات المفاوضات العديدة، وخصوصا الجولة التى انتهت، والمخاطر التى تحيط بالمنطقة، نظرا للسياسات المتعنتة التى تنتهجها إثيوبيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العربية : تشكيل وفد سودانى مصرى لمخاطبة المجتمع الدولى بشأن سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.