جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، بناء على تعلميات الأنبا إشعياء، مطران كرسى طهطا وجهينة وتوابعهما، وبإشراف القمص إبرام الأنطونى، وكيل عام المطرانية، إيماناً منها بضرورة التعاون المجتمعى ودور الكنيسة الفعال ومشاركتها الايجابية فى مساعدة أبناء الوطن.
وتم تكليف مجموعة من الأطباء "أبناء الإيبارشية" بالاهتمام بهذا الأمر، وتنظيمه لتحديد أنواع هذه المساعدات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطرانية طهطا تقدم مساعدات طبية لـ المستشفى المركزى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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