مطرانية طهطا تقدم مساعدات طبية لـ المستشفى المركزى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، بناء على تعلميات الأنبا إشعياء، مطران كرسى طهطا وجهينة وتوابعهما، وبإشراف القمص إبرام الأنطونى، وكيل عام المطرانية، إيماناً منها بضرورة التعاون المجتمعى ودور الكنيسة الفعال ومشاركتها الايجابية فى مساعدة أبناء الوطن.

وتم تكليف مجموعة من الأطباء "أبناء الإيبارشية" بالاهتمام بهذا الأمر، وتنظيمه لتحديد أنواع هذه المساعدات.