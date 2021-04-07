وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بحلول رمضان: حفظ الله مصر من كل بلاء

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، فى بيان له: "أسأل الله، عزّ وجلّ، أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على الرئيس السيسى، وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء، وأن يعجِّل، سبحانه وتعالى، برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتمع أمس الثلاثاء، بقيادات الوزارة بقاعة حراء بالديوان العام، لاستعراض الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف، أن صلاة القيام فى رمضان لهذا العام ستقام وفق الضوابط الاحترازية التى سبق الإعلان عنها عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الأوقاف، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.