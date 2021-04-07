صورة .. الرئيس يوجه بتلبية مطالب الحاج صلاح بعد عرض معاناته على قناة الحياة

جدة - نرمين السيد - وكتب الليثى، عبر صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "استجابة لقناة الحياة وبرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى .. الرئيس السيسى يوجه بتلبية جميع مطالب الحاج صلاح التى تكفل له حياة كريمة هو وأبناء أشقائه الذى يتولى أمرهم بعد وفاة أشقائه بمرض السرطان وتخلى أمهاتهم عنهم".

جدير بالذكر، أن برنامج "واحد من الناس"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، قد عرض لقصة "الحاج صلاح" والذى يرعى أبناء أشقائه الذين توفاهم الله بـ مرض السرطان، إلا أن أمهاتهم تخلين عنهم.