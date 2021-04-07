انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة تسجل 778 إصابات إيجابية بفيروس كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سجلت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء 778 حالة إيجابية، بالإضافة إلى خروج 432 متعافى من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم حتى تمام شفائهم، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ليصبح إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى اليوم 157006 حالة .

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل اليوم الثلاثاء 778 حالة إيجابية، والتى ثبت إيجابية التحاليل المعملية لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الإحصاء والتقصى والتحاليل اللازمة التى تجريها الوزارة حتى الان، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، أما عن حالات الوفيات فأعلنت الوزارة عن تسجيل 43 حالة وفاة جديدة اليوم الثلاثاء .

وقال المتحدث بإسم وزارة الصحة، أنه وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية والصادرة فى 27 مايو 2020، أنه بمجرد زوال الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة ب فيروس كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة، يعتبر مؤشر جيد لتعافى المريض المصاب بالفيروس .

وبذلك يصبح إجمالي الإصابات التى قامت وزارة الصحة والسكان بتسجيلها فى جمهورية مصر العربية حتى اليوم الثلاثاء هو 206510 حالة، تم شفاء 157006 حالة منهم، بينما بلغ إجمالى وفيات فيروس كورونا 12253 حالة وفاة .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم رفع حالة الإستعداد فى جميع محافظات مصر، ويتم متابعة الموقف بكل محافظة لحظة بلحظة، بشأن الإطلاع على مستجدات إنتشار فيروس كورونا، وقامت الوزارة بتخصيص عدد من الطرق للتواصل وتلقى جميع إستفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا، وهو الخط الساخن للوزارة “105” و “15335”، بالإضافة إلى رقم الواتساب “01553105105”