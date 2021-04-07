إنفوجراف .. كيف تستخرج شهادة ميلاد من ماكينة السجل المدنى؟

جدة - نرمين السيد - كشفت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أنه يمكن لأى مواطن استخراج شهادة ميلاد له أو لطفله من خلال ماكينات السجل المدنى التى تم وضعها فى أماكن مشهورة بالقاهرة والمحافظات.





وأكدت الأحوال المدنية أن تلك الماكينت تم وضعها فى قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، ومطارات "القاهرة - شرم الشيخ – الغردقة، بالإضافة إلى مول "سيتى ستارز"، وسجل مدنى بورفؤاد

وأشارت إلى أن الماكينات تعمل على مدار اليوم وفى الإجازات الرسمية، حيث تسهل على المواطنين استخراج شهادات الميلاد دون داع للذهاب إلأى مصالح الأحوال المدنية المختلفة، ما يوفر الوقت والجهد.

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