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جدة - نرمين السيد - ووفقًا للموقع الرسمى لـ وزارة الأوقاف فإن المسجد سيكون بمثابة مجمع إسلامى كبير، كما يعد أحدث وأهم صرح إسلامى بالواحات الداخلة، حيث فاقت تكلفته الـ 25 مليون جنيه.
وأشار موقع الأوقاف إلى أن المسجد يشكل تحفة معمارية حيث إن رسومات المسجد تم إعدادها على أحدث طراز إسلامى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. تحفة معمارية فى الوادى.. جمعة والزملوط يفتتحان غدا مسجد التواب الرحيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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