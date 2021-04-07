صور.. تحفة معمارية فى الوادى.. جمعة والزملوط يفتتحان غدا مسجد التواب الرحيم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للموقع الرسمى لـ وزارة الأوقاف فإن المسجد سيكون بمثابة مجمع إسلامى كبير، كما يعد أحدث وأهم صرح إسلامى بالواحات الداخلة، حيث فاقت تكلفته الـ 25 مليون جنيه.

وأشار موقع الأوقاف إلى أن المسجد يشكل تحفة معمارية حيث إن رسومات المسجد تم إعدادها على أحدث طراز إسلامى.