انت الان تتابع تفاصيل خبر تابع أقوي عروض كازيون من الثلاثاء 6 ابريل إلي 12 ابريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون 2021 قد بدأت أمس الثلاثاء لشهر ابريل الجاري 2021، وتسري العروض المقدمة من كازيون ماركت من يوم الثلاثاء 6 ابريل حتى يوم 12 ابريل 2021، بمناسبة إقتراب شهر رمضان المعظم فى كافة فروع كازيون.

ويعد كازيون ماركت من أفضل المؤسسات التجارية فى جمهورية مصر العربية والتى قد أعتاد شريحة كبيرة من المصريين أن يقوم كازيون بنشر مجلة تحتوى على عروض وتخفيضات ضخمة للمنتجات الغذائية وكذلك المستلزمات المنزلية بصورة إسبوعية بتخفيضات وخصومات تنافسية هائلة قد تصل على بعض المنتجات الغذائية إلى 60%، كما لديه (كازيون ماركت) الكثير من الفروع المنتشرة فى معظم المحافظات في مصر.

عروض كازيون السوبر:

– منتجات الأرز والمشروبات الغازية والعصائر.

– كافة منتجات الألبان ولوازم المطبخ.

– مختلف أنواع المعجنات.

– وجبات مخصصة للأطفال.

– منتجات الشيكولاتة- البسكويت- والحلويات- و المقرمشات.

– كافة أنواع التوابل.

– منتجات المعلبات- والسمن بأنواعها- وايضاً الزيوت.

– مختلف أنواع الفواكه والخضروات.

– منتجات المنظفات.

– المنتجات الغذائية الباردة والمجمدة،

– التجميل ومنتجات العناية الشخصية.

– يمكنك الطلب من خلال الإتصال على الخط الساخن لماركت كازيون على الرقم التالي؛ tel:19609

– كما يمكنك أيضاً متابعة العروض المقدمة من سلسلة متاجر كارفور لشهر رمضان المبارك 2021، من خلال متابعة التقرير التالي:

والآن يستعرض “مصر فايف” عروض كازيون ماركت رمضان 2021، والتي تتمثل في التالي: