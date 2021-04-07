/626036/تعرف-على-مباريات-اليوم-الأربعاء-وأهم-المواجهات

تستكمل اليوم المتعة والتشويق لمباريات كرة القدم خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا وهناك مواجهات مرتقبة ستكون على صفيح ساخن.

دوري أبطال أوروبا:-

بورتو البرتغالي يواجه تشيلسي الإنجليزي وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 2.

المباراة الثانية ستجمع بين بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 1.

الدوري الإسباني:-

ريال سوسيداد يواجه أتلتيك بلباو وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت3 .

الدوري الإيطالي:-

يوفنتوس يواجه نابولي وتقام المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساء، وتذاع المباراة عبر بين سبورت 4.

انتر ميلان يواجه ساسولو وتقام في تمام السابعة إلا ربع مساء وتبث عبر بين سبورت 3.

الدوري المصري الممتاز:-

الجونة يواجه طلائع الجيش وتقام في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

وادي دجلة يواجه البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 2.

الإسماعيلي يواجه المصري البورسعيد وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر أون تايم سبورت 1.

بايرن ميونخ يواصل سلسلة نزيف نجومه أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

يفتقد بايرن ميونخ الألماني خدمات لاعب المنتخب الألماني ولاعب الفريق البافاري جنابري صاحب الـ 25 عام، في مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان غداً في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا.

اوضحت تقارير الصحافة الألمانية اليوم الثلاثاء عن إصابة الألماني سيرجيو جنابري بألتهاب في الحلق، وغيابة عن تدريب الفريق البافاري بايرن ميونخ عن التدريبات الأخيرة للفريق قبل لقاء الغد في دوري الأبطال.

وأوضح المدير الفني لفريق بايرن ميونخ هانز فليك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفريق أمام بطل الدوري الفرنسي للنسخة الماضية باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، في لقاء الذهاب علي ملعب أليانز أرينا بالعاصمة الألمانية برلين.

أجري الجهاز الفني المسئول لبايرن ميونخ للألماني سيرجيو جنابري فحوصات وعمل مسحه للتأكد من صحة اللاعب قبل مباراة الغد في دوري الأبطال، وأظهرت المسحة أن اللاعب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وسيغيب عن مبارة الفريق أمام باريس.