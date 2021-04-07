صورة .. رابط النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية لـ أولى وتانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور طارق شوقى، رابط النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة للصفين الاول والثانى الثانوى، فى تدوينة له على صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





وقال وزير التعليم: "كما وعدنا أبناءنا الطلاب فإننا نقدم هنا الرابط لتحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة بنظام الاسئلة الجديد للصفين الاول والثانى الثانوى". ادخل على الرابط من هنا أضاف طارق شوقى: "سوف ننشر أوراق المفاهيم والمعادلات فى منشور آخر غدا بإذن الله، مع خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق".

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