فيديو .. كريمة : سيدنا إدريس من المصريين القدماء وكان اسمه أخنوخ

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن سيدنا إدريس، عليه السلام، كان من القدماء المصريين، مشيرًا إلى أن اسم "إدريس" بـ اللغة العربية هو أخنوخ فى العهدين القديم والجديد عند أهل الكتاب.





وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المصريين القدماء كان يؤمنون بأن هناك يوم جزاء وحساب، ولذلك كانوا يدفنون معهم ملابسهم وحليهم استعدادًا لارتدائها أمام محكمة الله. وتابع أحمد كريمة: "مدائن صالح فى المملكة العربية السعودية، تقع فى شمال المدينة المنورة، ومر بها النبى عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، ولم يأمر بتحطيمها، وكذلك الصحابة حافظوا عليها بغرض الاعتبار".

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