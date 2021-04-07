شكرى يصل الخرطوم عقب فشل مفاوضات كنشاسا بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "السودانى" المحلية، أن سامح شكرى، وزير الخارجية، وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم برفقة الوفد السودانى، القادم من الكونغو، عقب فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة.





وأشارت الصحيفة إلى أن شكرى أجرى مباحثات مشتركة مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، ووزير الرى ياسر عباس، حول آخر تطورات سير مفاوضات سد النهضة، التى فشلت فى كنشاسا. وأكد شكرى أن إثيوبيا تحاول التنصل من المسؤولية عن تعثر مفاوضات سد النهضة عبر اتهام ‎مصر و‎السودان بعرقلتها، ‏موضحا أن تعثر مفاوضات السد، لها تبعات على المنطقة بأكملها، داعيا المجتمع الدولى للقيام بدور أكبر فى هذا الملف المعقد. ونقلت الصحيفة عن شكرى قوله، إن مصر والسودان ستتجهان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، لإطلاعهما على تطورات الخلاف حول سد النهضة، بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات كينشاسا.

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