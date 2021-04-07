انت الان تتابع تفاصيل خبر مخالفات المرور | تعرف على خطوات الاستعلام والحالات التي يجوز سحب الرخص فيها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقدم “مصر فايف” خدمات الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور سواء علي رخصة السيارة أو رخصة القيادة، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لنيابة المرور حيث يتم تحديد أرقام اللوحات المعدنية سواء كانت أرقام فقط أو حروف وأرقام، كما نقدم أيضاً في هذا التقرير إجمالي الحالات التي يجوز سحب الرخص حال إرتكابها وفق ما حددته نصوص قانون المرور الجديد 2021.

مخالفات المرور التي يجوز سحب الرخص حال إرتكابها:

حدد قانون المرور الجديد عدد من المخالفات المرور التي يتم عند إرتكابها سحب تراخيص السيارة أو رخصة القيادة، كما حدد المدة التي تظل فيها الرخصة مسحوبة، مع قيمة الغرامات والتي وتختلف بإختلاف المخالفة التي أُرتكبت، على إن تبدأ عقوبة سحب التراخيص من شهر، كما قد تصل إلى 3 سنوات، وتتمثل في التالي:

إستعمال سائق السيارة الأنوار العالية على وجه مخالف.

مخالفة خط سير سيارات الأجرة، حيث يحدد خط سير المحدد لها بقرار من المحافظ.

وجود عطل في العداد الخاص بسيارات الأجرة.

عدم توافر في السيارة شروط الأمن.

السماح بركوب ركاب على أجزاء السيارة من الخارج.

وقوف السيارة ليلاً على الطرق السريعة غير المضاءة دون إضاءة الأنوار.

إستعمال السيارة في مواكب خاصة دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بذلك.

عدم تركيب المثلث العاكس للضوء في السيارة.

وتضمنت المادة 75، من قانون المرور الجديد أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه مصري ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين في مخالفات المرور التالية:

عدم وضع الملصق الإلكتروني أو العبث به لهدف إلغاء صلاحيته. قيادة المركبة بسرعة كبيرة عن الحد الأقصى المقرر للطرق. عدم تركيب سيارات النقل الوحات المعدنية المخصصة لها، أو إستخدام لوحات لسيارة أخرى. الحبس في حالة قيادة المركبة بدون الفرامل. عقوبة الحبس تطبق كذلك في حالة إثبات بيانات غير صحيحة أو مغلوطة للسيارة في الطلبات التي حددها القانون. الحبس في حالة تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور في الشوارع أو الطرق العامة. الحبس في حالة تغيير بيانات المركبة أو لون اللوحات المعدنية. فك الكلابش السيارة دون الرجوع إلى المسؤول المختص. الحبس في عدم إستيفاء إجراءات تراخيص المركبة في إنشاء مدرسة خاصة بتعليم قيادة السيارات. الحبس في حالة تعدي قائد السيارة على أحد أفراد الأمن أثناء تأدية واجبه. إرتكاب فعل فاضح داخل السيارة. قيادة السيارة ليلاً دون إستخدام الأنوار الخلفية، ولأمامية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور:

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال القيام بعدة خطوات عن طريق إستخدام الهاتف الذكي، حيث يتم ذلك بصورة إلكترونية مجانية من خلال موقع نيابة خدمات المرور، وجاء ذلك ضمن حرص الدولة المصرية منذ عدة سنوات على المضي قدماً نحو تحقيق التحول الرقمي في جميع خدمات الحكومة المقدمة للمواطنين. والآن يمكنك معرفة كافة المخالفات المرورية المسجلة على رقم اللوحة من خلال إتباع الخطوات التالية:

– يتم اولا فتح الموقع الخاص بنيابة خدمات المرور للاستعلام عن قيمة مخالفات رخص المرور>> للدخول الي الموقع إضغط هنـــــــا.

– إختيار الخانة الخاصة بالإستعلامات لبدء خطوات تحديد مخالفات المرور علي الرخصة سواء للقيادة أو لرخصة السيارة.

– يتم تحديد اذا كنت تريد معرفة قيمة مخالفات المرور الخاصة برخصة القيادة، أم السيارة.

– كتابة البيانات في الخانات الخاصة بها بدقة.

– الضغط على أيقونة- إستعلام مخالفات المرور.