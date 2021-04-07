استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر الإنترنت 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة قد أصبح من الخدمات الحكومية الهامة التي لها نصيب يومي من عمليات البحث الإليكتروني على محرك البحث “Google”، لذلك يعرض “Misr 5” خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2021، ورابط الموقع الإلكتروني الذي من خلاله يمكنم إجراء الإستعلامات وتقديم التظلمات على المخالفات المرورية، وكذلك سداد الغرامات المسجلة أول بأول.

خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة:

قبل بدأ شرح الخطوات اللازمة للاستعلام، يجب أولاً توافر عدة بيانات هامة لإستكمال الاستعلام بشكل صحيح، وتتمثل في؛ معرفة رقم لوحة السيارة المستعلم عنها، والرقم القومي لمالك السيارة في حال إرادة معرفة أماكن تسجيل المخالفات، وجود وسيلة للسداد في حالة إرادة الدفع الإليكتروني، والآن نسرد الخطوات اللازمة لإتمام عملية الاستعلام:

– أولاً يجب التأكد من إتصال الهاتف المحمول بشبكة إنترنت قويه، من ثم الدخول على موقع نيابة الخدمات المرورية عبر الإنترنت.

– إختيار العملية المراد الاستعلام عنها، حيث تتمثل خدمات موقع نيابة المرور في الأتي:

خدمات الاستعلام على مخالفات المرور. خدمة تقديم التظلمات. خدمة الدفع الإليكتروني، من خلال أنظمة الدفع الإليكترونية. خدمات تجديد رخصة القيادة إليكترونياً.

– بعد ذلك يجب على المستعلم الإطلاع على عنواين الخانات الفارغة داخل الخدمة، ومن ثم كتابة البيانات اللازمة لكل خانة.

– وأخيراً قم بالضغط على زر”استعلام”، ليتم عرض نماذج المخالفات المرورية المسجلة على اللوحة المعدنية للسيارة.

رابط موقع نيابة المرور:

بعد معرفة الخطوات الواجب إتباعها للاستعلام على المخالفات المرورية بالرقم القومي ورقم اللوحة المعدنية، يمكنك الآن الدخول على الموقع الرسمي الخاص لبوابة نيابة المرور فقط قم بالضغط هنــــا، ثم إتباع الخطوات الموضحة أعلاه.

جدير بالذكر أنه يأتي ذلك ضمن مخططات الدولة الدؤبه لتحقيق التحول الأليكتروني في كافة خدمات الحكومة، والتي منها خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، كما عزز ذلك ظهور فيروس كورونا العام الماضي 2020، حيث تساعد الأنظمة الإلكترونية المتطورة التقليل من نسبة إنتشار فيروس “كورونا” المستجد.