طقس الأربعاء .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة .. عظمى القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى، وشمال وجنوب الصعيد، يكون مائلا للحرارة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، لطيفا على السواحل الغربية.





بينما يسود ليلا، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية. حالة الطقس اليوم بالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوية غربية: شمالية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 35 17 الاسكندرية 23 15 وادى النطرون 27 16 طنطا 34 16 شبين الكوم 35 17 دمنهور 30 15 بلطيم 24 16 مطروح 21 14 السلوم 22 14 سيوة 29 15 بورسعيد 26 16 دمياط 25 16 الزقازيق 35 17 المنصورة 34 17 الاسماعيلية 35 17 السويس 35 17 العريش 30 16 رفح 29 15 رأس سدر 30 17 نخل 32 14 نويبع 32 22 طابا 31 21 كاترين 28 14 الطور 29 21 شرم الشيخ 32 21 الغردقة 31 23 مرسى علم 31 20 الفيوم 35 18 بنى سويف 35 19 المنيا 35 20 أسيوط 35 20 سوهاج 35 21 قنا 36 22 الأقصر 36 22 أسوان 38 23 ادفو 38 23 أبوسمبل 37 22 الوادى الجديد 35 21 حلايب 31 19 شلاتين 31 20

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