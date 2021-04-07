انت الان تتابع تفاصيل خبر تابع مهرجان الـ 50 جنيه المقدم من عروض رنين اليوم 7 ابريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين باتت من العروض القوية والمميزة التي ينتظرها العديد من المواطنين من عملاء رنين في جمهورية مصر العربية، نعرض عروض مؤسسة رنين لليوم الأربعاء 7 ابريل 2021، والتي تحتوي على العديد من المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية المختلفة والتي تعد من المنتجات الهامة والأساسية لدي جميع المصريين، أيضاً يحتوي على العديد من المنتجات المدرجة في مهرجان الـ 50 جنيه، حيث لا يتعدي سعر بعض تلك المنتجات عن ذلك.

– كما يمكنك الاستفادة بتلك العروض الجديدة من آيات فرع تابع لمؤسسة رنين في مصر، أيضاً يمكنك الطلب ليصلك المنتج إلي منزلك الأمر الذي يساعد يحد من تفشي فيروس كورونا في مصر.

عروض رنين 2021:

– يمكنك الآن الطلب وتصفح كافة عروض رنين 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لرنين>> إضغط هنا.

– كما يمكنك التواصل مع خدمة العملاء التابعة لـ متاجر رنين من خلال الخط الساخن: tel 16113.

– والآن يمكنك التعرف على عروض اليوم من رنين مصر 7 ابريل 2021 من خلال الأتي؛