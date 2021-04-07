بعد عودة ارتفاع إصابات كورونا.. هل تلجأ مصر لـ«سينوفاك» بديلا لـ«أسترازينيكا»

/626039/بعد-عودة-ارتفاع-إصابات-كورونا-هل-تلجأ-مصر-لـسينوفاك-بديلا-لـأسترازينيكا

عاودت حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" (كورونا)، الارتفاع مرة أخرى، إذ أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 778 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 767 إصابة أول أمس و709 حالات يوم الأحد.

ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 206,510 حالة، من بينها 157,006 حالة تعافت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وسجلت الوزارة أمس أيضا 43 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 12,253 حالة.

وستصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) ما بين 20 و60 مليون جرعة سنويا من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لـ "كوفيد-19" محليا في اثنين من مصانعها، بعدما توصلت الحكومة لاتفاق مع الشركة المصنع للقاح في هذا الشأن، وفق ما قالته وزيرة الصحة هالة زايد في بيان صحفي.

متى ستبدأ فاكسيرا الإنتاج؟ الأمر ليس واضحا بعد. لم تذكر زايد في حديثها أمس مزيدا من التفاصيل حول الموعد المحدد لبدء الشركة المملوكة للدولة في تصنيع اللقاح، لكن مسؤول في الوزارة توقع في وقت سابق البدء في تصنيع اللقاح محليا في غضون أشهر قليلة.

توسيع برنامج التطعيم ليشمل المزيد من الفئات: بدأت الوزارة أمس تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس ضد "كوفيد-19"، وفق بيان للوزارة. ويأتي ذلك بالتوازي مع تطعيم العاملين في الشركة القابضة لمصر للطيران والعاملين بقطاع السياحة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، والذين من المستهدف الانتهاء من تطعيمهم جميعا قبل يونيو.

لا إجازات للأطقم الطبية: أصدرت وزارة الصحة توجيهات جديدة إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية بوقف جميع الإجازات للأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات العامة والمركزية كافة خلال الفترة المقبلة، استعدادا للتصدي للموجة الثالثة من تفشي فيروس "كوفيد-19"، وفق ما نقله موقع مصراوي أمس عن مصادر في الوزارة.

هل يكون هذا إخفاقا جديدا للقاح أسترا زينيكا؟ أصبح مؤكدا أن هناك ثمة علاقة واضحة بين لقاح أسترا زينيكا وحدوث تجلطات دموية نادرة في الدماغ، بحسب رويترز نقلا عن مسؤول كبير بوكالة الأدوية الأوروبية.

وقررت عدة حكومات أوروبية وقف توزيع اللقاح مؤقتا خلال هذا العام وسط مخاوف من تسبب اللقاح في حدوث تجلطات دموية لدى عدد قليل من الأشخاص الذين حصلوا عليه. ومن المقرر أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية النتائج الرسمية التي توصلت إليها اليوم أو غدا.

ومن جهتها، قررت جامعة أوكسفورد تعليق التجارب السريرية للقاح على 300 طفل لحين إتمام التقييمات اللازمة خلال هذا الأسبوع من جانب وكالة الأدوية الأوروبية وهيئة الرقابة الطبية البريطانية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.