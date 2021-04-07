أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 7 إبريل 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تطلق وزارة الأوقاف أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك والتى ستستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

القاهرة

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، اجتماعًا استثنائيًا للجنة الفنية للملكية الفكرية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئى، وسيناقش جدول أعمال الاجتماع إطلاق آلية عمل اللجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وهى اللجان المنبثقة عن اللجنة الفنية للملكية الفكرية.

القاهرة

تنظم وزارة البيئة، احتفالية إطلاق المبادرة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وإطلاق مبادرة E-TADWEER، وذلك بالمركز البيئى الثقافى التعليمى "بيت القاهرة".

القاهرة

تنطلق احتفالية المجلس العربى للمياه بـ"اليوم العالمى" و"اليوم العربى" للمياه، وسط اهتمام عربى ودولى غير مسبوق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفى مقدمتها توافر المياه والصرف الصحى لنحو 2.2 مليار نسمة بحلول عام 2030، وإنهاء صراعات الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، ومواجهة التغيرات المناخية والتلوث، والعمل على حسن إدارة الموارد المائية.

القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 51 رحله جوية داخلية ودولية؛ لنقل 4 آلاف و284 راكبا لوجهات مختلفة، منها 34 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية إضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.

نيودلهى

تنطلق أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا البحرينية – الهندية المشتركة وسيتم خلاله بحث مجموعة واسعة من المجالات محل الاهتمام لدى الجانبين.

الغردقة

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى الجونة وطلائع الجيش، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى العام، وتقام المباراة على استاد خالد بشارة بالجونة فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

القاهرة

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى وادى دجلة والبنك الأهلى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى العام، وتقام المبارة على استاد السلام فى تمام الساعة السابعة مساء.

الإسماعيلية

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى الإسماعيلى والمصرى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى العام، وتقام المباراة على استاد الإسماعيلية فى تمام الساعة التاسعة مساء.