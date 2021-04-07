المتينى: «عين شمس» تدعم إنشاء جامعة بالإنتاج الحربى

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور محمود شوقى المتينى، رئيس جامعه عين شمس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وجامعة عين شمس.





وقّع البروتوكول كل من أ. د عمرو الحسينى، عميد كلية الهندسة جامعه عين شمس، والمهندس محمد محمد صلاح الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة، فى حضور الدكتور أحمد الصباغ، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح "مرسى" أنه تم الاتفاق على التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى وجامعة عين شمس من خلال تنظيم التدريبات الطلابية والزيارات العلمية لمصانع وشركات الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى التعاون المشترك فى تبنى الأفكار المبتكرة وإجراء مشروعات التخرج للطلاب التى لها مخرجات صناعية قابلة للتطبيق، وذلك إنطلاقاً من إيمان الجهتين بأهمية ربط البحث العلمى بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج فى مصر، وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتعاون الجانبان فيما يتعلق بمجالات البحث العلمى والدراسات العليا فى المشروعات البحثية والتطبيقية المختلفة، كما تم الاتفاق على عقد ندوات وورش عمل تقنية، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية لمرحلتى الماجستير والدكتوراه فى الموضوعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على التعاون فى إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات وتنفيذ بعض المناقصات لخدمة المجتمع فى مختلف الموضوعات، إلى جانب التعاون فى رفع كفاءة الخدمة الطبية لدى الطرفين لتقديم خدمة جيدة للمجتمع المدنى بواسطة الموارد البشرية بجامعة عين شمس والمركز الطبى التخصصى التابع لوزارة الإنتاج الحربى بحلوان.

وأوضح المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أن هذا التعاون المشترك يأتى إنطلاقاً من رغبة الطرفين فى إرساء دعائم التعاون العلمى والبحثى والتدريبى بينهما، مشيراً إلى أن جامعة عين شمس ستقوم بدعم مشروع إنشاء جامعة بوزارة الإنتاج الحربى تحت اسم "الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" وذلك بما لديها من إمكانيات بشرية وأعضاء هيئة تدريس فى تخصصات الجامعة المزمع إنشائها.

وتشمل الجامعة المزمع إنشاءها فى مرحلتها الأولى أربعة كليات وهى: (الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، الأعمال والإدارة، تكنولوجيا السيارات).

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على التعاون فى إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة للخريجين والعاملين لدى الجانبين والتعاون فى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة للطرفين بما يساهم فى رفع مهارات المتدربين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.