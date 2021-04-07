وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى لُبنان

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٧ أبريل الجاري، إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تستهدف التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق، ومساندتها للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل الحكومة التي يقوم الرئيس سعد الحريري بتشكيلها مع كافة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية، فضلاً عن الإعراب عن تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق وضرورة تجاوز الظرف الحالي إعلاءً للمصلحة اللبنانية، وسعيًا نحو مستقبل يُحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية بما يَملكه هذا البلد من مقومات النجاح والازدهار.

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