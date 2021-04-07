هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على بعد 192 كم من مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، هزة أرضية على بعد 192 كم شمال شرق مدينة مرسى مطروح، وكانت بياناتها كالتالي: -

القوة 4.3 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 32.9922 شمالا

خط الطول: 27.8457 شرقا

العمق: 105 كيلومترات

لم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة، حتى الآن.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.