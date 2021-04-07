عروض كارفور هي الأقوي لشهر رمضان المبارك 2021 بخصومات 50%.. تابع التفاصيل

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت أسواق كارفور عن مجلة عروض كارفور الخاصة بشهر أبريل الجاري للعام 2021، والتي قد شهدت إقبال هائل منذ بداية الشهر خاصة مع إقتراب شهر رمضان الكريم، ورغبة المستهلكين في مصر شراء كافة إحتياجاتهم من طعام أو عصائر ومشروبات ومستلزمات الطبخ وغير ذلك من منتجات هايبر كارفور الكثيرة والمتنوعة والتي تلبي إحتياجات كل أفراد الأسرة.

عروض كارفور أبريل 2021:

بدأ كارفور مصر في عمل العروض الكبيرة لشهر أبريل، والتي تم إطلاقها لتشمل العديد من المنتجات التي تقدمها سلسلة متاجر كارفور للمستهلكين في كافة الفروع التابعة له في مختلف محافظات مصر، وتشمل تلك العروض:

– عروض على جميع أنواع المأكولات من لحوم ودواجن وجبن، وكذلك عروض على الفواكة والخضروات.

– أيضاً عروض متنوعة على كافة أنواع المعلبات والتسالي والحلويات.

– عروض على أفضل أنواع الاجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة والمبايلات.

– عروض على مستلزمات شهر رمضان من مكسرات- زبيب- جوز هند- المشمشية- البلح- العصائر الرمضانية.

– عروض على ملابس الأطفال والنساء وكذلك الملابس الرجالية.

– عروض على العديد من المستلزمات الخاصة بالعناية الشخصية بالشعر أو البشرة.

مجلة عروض هايبر كارفور مصر 2021:

يمكنك التعرف على مجلة عروض كارفور مصر الجديدة، من خلال الموقع الرسمي الخاص بهايبر Carrfour والذي يمكنك الدخول عليه من خلال الأتي:

موقع كارفور الرسمي>> إضغط هنا.

أو يمكنم الحصول عليها من خلال صفحة الهايبر الرسمية عبر موقع الفيس بوك.

والآن يمكنك متابعة مجلة العروض والتخفيضات المقدمة من سلسلة متاجر كارفور مصر من خلال متابعة التالي: