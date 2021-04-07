/626042/فيديو-بعد-فشل-مفاوضات-سد-النهضة-هل-تلجأ-مصر-إلى-مجلس-الأمن

بعد أن وصلت المفاوضات الأخيرة التي التي عقدت في عاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا بين مصر وإثيوبيا والسودان، إلى دون اتفاق، هل تلجأ مصر إلى مجلس الأمن؟.

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