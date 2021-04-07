/626041/أحمد-حسام-ميدو-لاأعلم-هل-المهدي سليمان-ظالم-أم-مظلوم

نفى أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، عن انه طلب الأستغناء عن أحمد فتحي وعبدالله السعيد موضح ان ذلك الأمر غير صحيح.

وأكد ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الشمس" عبر برنامج "ملعب البلدوزر": "أقسم بالله ان مشاركة أحمد فتحي لاعب بيراميدز في مباراة الرجاء لم تكن سبب في استقالتي”.

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وقال في حديثة: "أنان لاأعلم المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز ظالم أم مظلوم، ولكن النادي اتخذ قرار إلي استبعاده لنهاية الموسم الحالي”.

وتابع حديثة قائلاً: "حارس المرمي تحدث معي 5أو6 مرات وحاولت كثيراً مع أدارة النادي ولكن في النهاية فشلت واعتذرت له علي ذلك وطلبت منه الهدوئ والصبر والسلاسة لأن عندما يتقدم له عرض يرحل سريعاً”.

وأضاف : "لقد أخطاءت في الحديث عن فاروق جعفر وتحدث مع بعض من اصدقائي ومن ضمنهم حازم إمام واتمني منه اللي يغضب مني”.

واختتم: "انا لست مرشحة لأي منصب داخل نادي الزمالك بينما سعيد في مجالي الأعلامي لقد، يوماً ما سأعود للتدريب ولكن ليس في ذلك الوقت عقدي مستمر مع قناة النهار”.

ومن ناحيه اخري كان أحمد فتحي حزين بعدم المشاركة مع الفريق مما أغضب اللاعب ليتدخل ميدو في الأمر ويرفض فتحي تدخل المستشار الفني، لتحدث أزمة كبرى للغاية داخل الفريق.

وإلى هنا تنتهي مسيرة ميدو مع بيراميدز بعد 36 يوم تواجد خلالهم على رأس الإدارة الإعلامية للنادي والمستشار الفني.

وخلال الأيام الماضية حدثت مشادة عنيفة بين أحمد حسام ميدو وأحمد فتحي لاعب الفريق بسبب أزمة مع المدير الفني للفريق الأرجنتيني أروابارينا، وتدخل من أجل تصحيح الأوضاع ولكن رفض لاعب الأهلي السابق منه عدم التدخل في هذا الأمر.

اخر مواجهات بيراميدز

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق الرجاء والتي انتهت بخسارة الفريق بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الكنفيدرالية.

موعد مباراة بيراميدز

فيما يستعد بيراميدز لمباراة العودة أمام فريق الرجاء والتي من المقرر إقامتها يوم 4/11 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ورحل العالمي بعد تولي منصبة داخل بيراميدز بعد مرور أسبوع واحد فقط منذ تولي المهمة الفنية والإعلامية داخل نادي بيراميدز.