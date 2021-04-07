/626045/رقم-جديد-محمد-صلاح-بين-الكبار-رغم--سقوط-ليفربول

تلقى ليفربول خسارة كبيرة من ريال مدريد في إطار منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي الملكي وأنتهت بهزيمة الريدز بثلاثية مقابل هدف وحيد أحرزه اللاعب محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف النادي الإنجليزي.

وخسر ليفربول بثلاثية من ريال مدريد على ملعب الأخير، ليتأزم موقف الفريق الإنجليزي وأصبح مطالب بالفوز على أرضه بفارق هدفين حتى يستطيع الريدز الصعود للدور القادم من دوري أبطال أوروبا، وسجل محمد صلاح هدف الليفر الوحيد.

يستعرض دوت الخليج ارقام محمد صلاح في الدوريات الخمس الكبرى

هدف محمد صلاح في ريال مدريد

و أحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه في مرمى الملكي الإسباني، بعد هجمة منظمة من لاعبي الريدز بمجموعة من التمريرات المميزة استغلها ديوجو جوتا وقام بتسديد الكرة التي إرتدت من جسد أحد مدافعى الميرنجي لمحمد صلاح المتمركز وحيدا دون أي رقابة دفاعية في مواجهة المرمى ليضعها بسهولة داخل الشباك.

ورفع محمد صلاح رصيده للهدف 121 في جميع البطولات بالدوريات الخمس الكبرى، واضبح قريب للغاية من كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوك وريال مدريد السابق الذي نجح في إحراز 140، وكذلك ليونيل ميسي صاحب المرتبة الثانيية برصيد 156هدفا، فيما يحتل البولندي ليفاندوفيسكي صدارة الترتيب بمجموع 177هدف.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

وكان ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب قد دخل مباراة ريال مدريد بتشكيل مكون من في حراسة المرمي: أليسون بكيير في خط الدفاع : روبيرتسون – أليكساندر أرنولد - أوزان كاباك – نات فيليبس .

في خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا – فينالدوم . في خط الهجوم : محمد صلاح - ديجو جوتا – ساديو ماني .

أعلن الفرنسي زيدان المدير الفني لتشكيل ريال مدريد في مباراة الدور الربع نهائي لدوري أبطال اوروبا أمام ليفربول.

مباراة ريال مدريد وليفربول

وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة : في حراسة المرمي : ثيبو كورتوا. في خط الدفاع : ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز. في خط الوسط : مودريتش - توني كروس – كاسيميرو. في خط الهجوم : بنزيما - فينيسيوس– أسينسيو.