موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا والقنوات الناقلة

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يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة ضمن منافسات بطولة إفريقيا.

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء.. وأهم المواجهات

فيما تذاع أحداث لقاء الاهلي وسيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات عب قنوات "أون تايم سبورت" الأرضية، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports 4 premium تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على القناة الرابعة.

موقع دوت الخليج الإخباري

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الأيجابي 2/2 وأحرز الاهداف كل من برد بانون وياسر إبراهيم لاعب الفريق.

مجموعة الأهلي ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

بينماأن هذه النتيجة يصبح رصيد الاهلي 8 نقاط ويتأهل رسميا إلى الدور التالي وهو الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا بعد احرازه المركز الثاني في مجموعته ويتبقى له مباراة وحيدة أمام نادي سيبما التنزاني إلا انها لن تغير من وضعه في المجموعة حيث تأهل ايضا النادي التنزاني بعد فوز على فيتا كلوب.

والجدير بالذكر أن فاز الأهلي علي فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، واحرز الهدف الأول بدر بانون من ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر بينما أحرز الهدف الثاني ياسر إبراهيم في الدقيقة ال90

موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

و قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام.

وعقد موسيماني مدرب الفريق جلسة مع الجهاز الطبي، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق امس. وحرص موسيماني على الحديث مع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل؛ للتعرف على مستجدات البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين.