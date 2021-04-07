القاهرة: حظر موائد الرحمن خلال رمضان.. والعمل بالمواعيد الصيفية

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا خلال شهر رمضان.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها بمنتهى الحزم خلال شهر رمضان المعظم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع التشديد على متابعة الالتزام بارتداء الكمامات خاصة فى أماكن التجمعات والمتابعة المستمرة لوسائل النقل العام والجماعى مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فورى، للحد من التهاون فى هذا الأمر.
وصرح محافظ القاهرة بأنه من المقرر السماح بأداء الصلوات فى المساجد وكذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتخفيف فى صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف الساعة مع عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد فى المساجد.
وقال محافظ القاهرة إنه سيتم تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت الموافق 17 أبريل الجارى مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التى تضمن السلامة العامة فى المطاعم والكافتيريات وغيرها.
وأضاف عبدالعال أنه سيتم استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضى لطلاب المراحل التعليمية المختلفة .
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات دورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار.
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