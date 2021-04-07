جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بعد 192 كم شمال شرق مدينة مرسى مطروح، وكانت بياناتها كالتالى:





وقت الحدوث: الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلى، بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 32.9922 شمالًا، خط الطول: 27.8457 شرقا، العمق: 105 كم، وأكّد بيان للمعهد بأنه لم يرد ما يفيد شعور المواطنين بمطروح بهذه الهزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية قرب مطروح بقوة 4.3 ريختر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.