عاجل.. وصول الرئيس السيسى إلى مجمع الإصدارات المؤمنة لافتتاحه

جدة - نرمين السيد - ويهدف المشروع إلى أن يكون «المُجمع» أداة الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدى لإحساس المواطن بتغيير فى شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

وسيعمل المشروع على تنفيذ «الحوكمة»، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.