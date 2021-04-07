وزيرة الهجرة تطلق مبادرة «بيتك ومكانك» وتلتقى 50 من رواد الأعمال بالخارج

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء نقاشات حول سبل الاستفادة من تخصصات رواد الأعمال المصريين بالخارج، بمؤسسات الدولة المصرية فى مختلف المجالات لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وفى هذا الصدد، أطلقت السفيرة نبيلة مكرم مبادرة بعنوان "بيتك ومكانك" لمساعدة المصريين بالخارج العائدين لمصر فى التواصل مع الجهات المختلفة فى الدولة وفقًا لتخصصاتهم ووفقًا لاحتياجات هذه الجهات، سواء كانت هذه الجهات وزارات أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدنى، مؤكدة أنها ليست مبادرة للتوظيف ولكن هى لمساعدة الراغبين فى العودة للتواصل مع مؤسسات الدولة وإفادتها بالخبرات التى اكتسبها خلال فترة عمله فى الخارج، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن وسيلة التواصل لتلقى "السير الذاتية" للعائدين، لعرضها على الجهات المعنية بتخصصاتهم للاستفادة منها، وهو ما يدعم رؤية القيادة السياسية فى الانطلاق بمصر لمستقبل أرحب بعقول أبنائها وخبرات شبابها بالداخل والخارج.

وخلال اللقاء، قدمت وزيرة الهجرة التهنئة للمشاركين بقرب حلول شهر رمضان وقامت بالرد على أسئلتهم، مستعرضة جهود وزارة الهجرة فى دعم وتطوير مهارات الشباب المصرى للقدرة على المنافسة فى سوق العمل العالمى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بمشاركة متخصصين فى مجالات التسويق والهندسة والاستثمار وإدارة المشروعات وغيرها من المجالات.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة اهتمت بالشرائح المختلفة للمصريين بالخارج، وعلى رأسهم أبناء الجيلين الثانى والثالث، حيث تم تنظيم عدد من الزيارات لهم لتعريفهم بجهود الدولة المصرية وبحضارتهم وتاريخهم لمواجهة حروب طمس الهوية، وقالت: "خلال هذه الزيارات وجدنا أننا بحاجة لأن يتقن هؤلاء الشباب اللغة العربية، مما دفعنا لإطلاق مبادرة "اتكلم عربى" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد تم إطلاق الأغنية الرسمية للمبادرة بصوت الفنانة كارول سماحة وكلمات الدكتور مدحت العدل، وقريبًا سيتم إطلاق تطبيق "اتكلم عربى" لتعليم اللغة العربية"، مؤكدة أن المبادرة تهدف لدعم هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتعريف الشباب بأعيادنا وتراثنا.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة حرصت على دمج المصريين العائدين من الخارج المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل من خلال مبادرتى "نورت بلدك" و"بداية ديجيتال"، وكذلك مؤتمرات "مصر تستطيع" بنسخه المختلفة وفتح الباب للتعاون بين المستثمرين المصريين بالخارج والشركات الوطنية، فضلًا عن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE"، والذى جاء مع انتشار جائحة كورونا وتوقف الدراسة بالجامعات، وعودة الطلاب المصريين بالخارج لمصر، وتنظيم جولات وزيارات ميدانية واجتماعات لهم مع مسئولين بالدولة لمعرفة الحقائق على أرض الواقع لتسليحهم بالمعلومات حتى يستطيع صد الشائعات التى تم الترويج لها ضد الدولة المصرية بالخارج، مؤكدة أهمية الحديث عن إنجازات الدولة المصرية فى الخارج عبر صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بهم وبلغات البلاد التى يقيمون فيها لأنهم صوت الوطن بالخارج.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الاقتصاد المصرى يشهد انتعاشة فى الوقت الحالى برغم تداعيات وباء كورونا، موجهة الدعوة لـ "EPN" بالاستثمار فى مصر فى مختلف المشروعات، لما تمثله من سوق حيوى ومناخ استثمارى مشجع، مع حزمة القوانين التى أقرتها الدولة مؤخرًا، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت عدة جلسات حوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة نخبة من علمائنا بالخارج.

ومن ناحيتهم، استعرض الشباب عددا من المشروعات الناجحة التى يقومون بها بالخارج، وأبدوا استعدادهم لتبادل الخبرات من الخارج وطرح دراسات الجدوى والتشارك فى المشروعات الاستثمارية المختلفة بين المصريين بالخارج والداخل.

ومن جهتها، أعربت منى الخشن، مؤسسة ومديرة EPN، عن تقديرها الشديد للتعاون مع وزارة الهجرة واستضافة معالى الوزيرة وما تقوم به من جهود لربط المصريين بالخارج بالوطن، والحرص على منحهم الفرصة للمشاركة بخبراتهم فى بناء الوطن، حيث تتكامل هذة الجهود مع رؤية EPN فى تمكين الخبرات المصرية ومساعدتهم أينما يكونوا.

واختتمت وزيرة الهجرة حديثها بتوجيه رسالة للشباب للحرص على التحدث باللغة العربية، وأكدت على دور كل مصرى بالخارج فى إبراز جهود الدولة والخطوات الإيجابية لتحقيق التنمية والنهوض بمصر فى شتى المجالات، معلنة ترحيبها بكل المشاركات المخلصة من كل المصريين بالخارج.

وتضم "شبكة المهنيين المصريينEPN " نخبة من أفضل العقول فى مصر وألمع المواهب فى جميع الصناعات والتخصصات على مستوى العالم، والنتيجة هى مجتمع مهنى متنوع يقوم على تعاون فريد يضم ما يقرب من 10.000 متخصص مصرى فى 85 دولة، إذ تهدف الشبكة إلى خلق بيئة مواتية يمكن أن تحدث تحقق تأثير إيجابى بشكل مستمر، ودعم نجاح المهنيين المصريين لتحقيق أهدافهم من خلال الشراكات وتبادل المعرفة والتواصل والتوظيف والوصول إلى المنح الدراسية للخريجين.

وقد تم اختيار الشبكة فى العام الماضى من بين 77 مجتمعًا من أكثر المجتمعات تأثيرًا على مستوى العالم للمشاركة فى Facebook 2020 Community Accelerator، وفى الآونة الأخيرة أطلقت الشبكة بوابة UNLOCK، التى تعد من أفضل الخدمات المهنية فى مصر - ما يجعل الأمر أسهل من أى وقت مضى على المهنيين للعثور على موفرى خدمات موثوقين وموهوبين للعمل معهم.