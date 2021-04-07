وزير الخارجية يصل بيروت لتأكيد دعم مصر للبنان

جدة - نرمين السيد - وصل سامح شكرى، وزير الخارجية⁧‫، اليوم الأربعاء، إلى مطار بيروت فى زيارة رسمية تستهدف تأكيد دعم مصر المتواصل للُبنان وشعبه الشقيق.



جدة - نرمين السيد - وصل سامح شكرى، وزير الخارجية⁧‫، اليوم الأربعاء، إلى مطار بيروت فى زيارة رسمية تستهدف تأكيد دعم مصر المتواصل للُبنان وشعبه الشقيق. كان فى استقباله وزير الخارجية والمُغتربين اللبنانى شربل وهبة.

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