عاجل.. الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مجمع الإصدارات المؤمنة

جدة - نرمين السيد - المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية هو الأكبر والأحدث من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والميكنة خصوصا ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

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