«الشباب» تناقش مؤشرات 53 مبادرة مجتمعية لحملات التوعية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، حضر جلسة المناقشة راندا البيطار-مدير عام برلمان الطلائع والشباب بالوزارة، الدكتور محمد صلاحى- منسق برامج وحدة النشء والشباب بمنظمة اليونيسيف، عاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع بالوزارة، محمد غباشى مدير عام مركز التعليم المدنى بالعاشر، استشارى التدريب الدكتور خالد الشافعى، الدكتور حسام عبدالنبى، المهندس علاء إبراهيم،الدكتورة مروة البليدى.

وتطرق تقرير المبادرات المنفذة والمستحدثة للتوعية بفيروس كورونا أولا فيما يخص مبادرات النشء والشباب، إذ تناول تقرير مدربى «شمال سيناء» واستهداف 168 مشارك "صحتك أهم-مركز شباب رابعة، هنهزم كورونا -مركز شباب الخربة، احنا أقوى من كورونا -مركز شباب بئر العبد، التباعد حياة- مركز شباب العريش، هنقعد مركز شباب 6 أكتوبر، أقوى من covid-مركز شباب الشيخ زويد، صحة وأمان -مركز شباب نجيلة".

فيما يخص تقرير مدربى « جنوب سيناء» استهداف 75 مشاركا "دهب فابيان -مركز شباب المدينة، صلى بأمان -مسجد الهدى، ديلى دهب - اون لاين عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، الصده رده "يلا دهب" -الممشى السياحى".

وتناول تقرير مدربى « الإسكندرية» إستهداف 262 مشارك "شباب واعى -فيسبوك وتليجرام، احجز لقاحك -مركز شباب أبوقير ،كرامتك سلامتك -مركزى شباب الأنفوشى والحرية، هنحببوك فيها -مركز شباب الحرميين، صحتك تهمنا -مركز شباب الشلالات والحرمين، إغلب كورونا -مركزى شباب سموحة والحرمين، عالم كورونا -اون لاين، كمامتك أمانة مراكز شباب الأنفوشى والحرمين والشلالات، كورونا جرافيتى -مركزى شباب أبوقير والحرمين، وعينى بالزينة-مراكز شباب ابيس، والظاهرية، والمطار، مديرية الشباب"

وحمل تقرير مدربى «أسوان» استهداف 167 مشارك "الصحة تاج -مركز شباب اوالريش قبلى ،أحنا قد المسئولية -مركز شباب الحومدية، نحمى أهالينا -مركز شباب منشية النوبة ، خليك بعيد الصحة تذيد -مركز شباب الصداقة، أيدى فى ايدك -مركز شباب السيل ، كلنا واحد -مراكز شباب بدر ،المدينة، والحصايا ،صحتك أهم -مركز شباب ادفو، افتح الباب -مركز شباب ابوالريش بحرى".

وناقش تقرير مدربى «أسيوط» إستهداف 223 مشاركا "صحتك بالدنيا، مناعتى قوتى، سؤالك بيفرق ياصاحبى -مركز شباب حى السلام، حرص من كورونا -مركز شباب المدور، احميهم - مركز شباب بنى مجد، معلومة على الماشى -مركز شباب الحواتكة، تعالى اقولك - مركز شباب عرب العوايم، السلامة فى الدكان-مركز شباب منفلوط، أمهاتنا حكايتنا -مركز شباب بنى رافع، احمى نفسك -مركز شباب منقباد".

وتناول تقرير مدربى «القاهرة» استهداف 202 مشارك"محلولة-مركز شباب المعصرة، معًا للحياة- مركز شباب الزاوية الحمراء، كمل بأمان - مركز شباب الساحل، بنفسك -مركز شباب مدينة نصر، مواطن جديد - مركز شباب 15 مايو، التزم تعيش - مركز شباب روض الفرج، صحتى من صحتك - مركز شباب الجزيرة، صحتنا بأيدينا- مركز شباب أحمد عصمت، صحتنا أهم من لمتنا- مركز شباب مدينة نص، احمى ناديك - مركز شباب حلمية الزيتون".

وقالت راندا البيطار-مدير إدارة برلمان الطلائع والشباب "فى مستهل كلمتها أنقل لكم تحيات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اهتمامه ومتابعته للمبادرات الرقمية التى تعزز الوعى بخطوة كوفيد- 19، كذلك الخطط القومية ذات مؤشرا إجتماعيا لتى نفذت ضمن فعاليات المرحلة الأولى على أرض الواقع، ومساندته لأفكار ومقترحات النشء والشباب والكوادر والكيانات الشبابية فى كل محافظات الجمهورية، بهدف خلق جيل لديه تحدى الابتكار المجتمعى والتنمية ونشر الوعى والفكر.

وأشارت "البيطار" بأن قصص نجاح المدربين خلال عرضهم للمبادرات، تميزت بتنوعها وشمولية أثرها والقيمة المضافة التى تنعكس على تحسين حاضر ومستقبل بناء الإنسان مصرى مصر، ومنذ عام 2017 حتى الآن ساهمت مبادرات النشء والشباب بالاستدامة وتحقيق نجاحات عدة، انطلاقا من مبادرتى سيب بصمتك وفكر إبدع غير انطلق كن إيحابى.

فيما قال الدكتور محمد صلاحى -منسق برامج النشء والشباب بمنظمة اليونيسيف، أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة جاءت كمنهج عمل لما تتمتع برؤية شاملة واستراتيجية نوعية تعزز استدامة المبادرات للنشء والشباب فى كل المجالات من منطلق المسؤولية الوطنية والمجتمعية، مشيرا بأن نجاح التجربة الرائدة لإعداد المدربين فى المرحلة الأولى وخلق مبادرات مجتمعية جديدة نفذت على أرض الواقع من خلال إطلاق مبادرة رقمية عبارة عن تصاميم رسومات وصور ومقاطع فيديو "أنيميشن"توعوية فى قالب كوميدى من خلال انفوجرافيك أو مشاركة بمعلومات طبية. موثوقة من وزارة الصحة عبر منصات التواصل الإجتماعى، مشيرا بتواصل البرنامج فى 14 محافظة بالمرحلة الثانية.