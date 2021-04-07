/626061/شاهد-أفق-جديدة-فيلم-تسجيلي-حول-المجمع-المتكامل-لإصدار-الوثائق-المؤمنة

استمع الرئيس عبد التاح السيسي، لفيلم تسجيلي، بعنوان " أفق جديدة " من إعداد إدارة الشئون المعنوية، حول المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي اليوم، الأربعاء، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، كما يتفقد الرئيس، منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.