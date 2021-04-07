/626047/لن-تطيقوا-غضبنا-طارق-الخولى-يوجه-رسالة-حاسمة-بشأن-تعنت-الجانب-الإثيوبي-فى-المفاوضات

أكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الجانب الإثيوبي غير مدرك لفكرة المساس بالحق الوجودي للدولة المصرية ولا لتبعات استمرار التعنت الإثيوبي، بشأن حل أزمة سد النهضة، لافتًا إلى عدم توفر حسن النية من الجانب الإثيوبي، والسعي إلى فرض سياسة الأمر الواقع، والعمل علي إفشال أى مفاوضات بخصوص هذه القضية فى ظل تعنت مستمر دام لعدة سنوات.

وجود العديد من السيناريوهات وامكانيات التصعيد الدولي

وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج”، إن مصر دولة لديها العديد من أدوات القوة والقدرة لاستخدامها فى هذه المعركة، التي تعد سياسية دبلوماسية فى الأساس، مؤكدا على وجود العديد من السيناريوهات وامكانيات للتصعيد على المستوي الدولي، خاصة أن المجتمع الدولي يعلم بوضوح كامل أنه لا تتوفر إرادة سياسية من الجانب الاثيوبي لحل القضية على اساس عادل.

مساس واضح بالسلم والأمن فى المنطقة

وأشار طارق الخولي عضو مجلس النواب، إلى أن المواجهة فى هذا المشهد ستؤدي إلي عدم استقرار فى المنطقة، لافتا إلى دور المجتمع الدولي الذي يجب أن يطلع بدوره فى التعامل مع هذه المسأله فى ظل أننا أمام مساس واضح بمنطقة ستشهد مساس بالسلم والأمن وحياة ملايين المواطنين، خاصة ان مصر تعتمد على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه، مشيرا إلى أنها تعاني من التصحر وندرة الأمطار مما يسبب مساس بحياة الملايين من المواطنين.

وقال أيضًا النائب طارق الخولى، على صفحته الشخصية:” ‏لن تنعموا بنشوة ما تفعلون، ليس صبرنا عجز أو ضعف، وإنما إشفاق عليكم فأنتم لن تطيقون غضبنا، فتعقلوا واستثمروا الفرص الأخيرة قبل ساعات النحيب”.

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وأوضح طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه لا يجاوز التلاعب بحياة المواطنين ولا بمصدر المياة الوحيد لهم من الجانب الاثيوبي، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد سيناريوهات مغايرة لما شهدناه على مدار السنوات الماضية، خاصة أن مصر استنفذت على كل السبل فى محاولات التفاوض مع الجانب الاثيوبي، والذي يرفض كل الأطروحات المصرية السودانية بشكل عبر عن سوء النوايا فى إداراة الأمور وغياب الإرادة فى حل الأزمة من الجانب الإثيوبي.

واستكمل طارق الخولي خلال حديثه لـ دوت الخليج:” كما قال وزير الخارجية السفير سامح شكري أن مصر لديها العديد من السيناريوهات لحماية أمنها المائي.

وأشار طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي فى أكثر من مناسبة أن مصر لن تتواني و تتعامل مع هذه القضية إلا بحسم شديد، ولن يستطيع أحد أن يأخذ قطرة مياه واحدة من حقوق مصر المائية، مؤكدا على أن هذه التصريحات تفيد بأن القيادة السياسية لديها سيناريوهات عديدة لحل الأزمة، بما يحقق النتائج المرجوة لكل أطراف النزاع.