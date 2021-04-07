/626059/ترتيب-الدوري-الممتاز-قبل-مباراة-الإسماعيلي-و-المصري

يخوض الإسماعيلي مواجهة هامة أمام المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء على ملعب الإسماعيلية، في مباراة يسعى خلالها الدروايش للعودة في جدول ترتيب الدوري الممتاز. يستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الإسماعيلي والمصري ضمن مواجهات الدوري الممتاز:

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الإسماعيلي والمصري المركز الأول: الزمالك – رصيد 33 نقطة. المركز الثاني: الاتحاد – رصيد 28 نقطة. المركز الثالث: الأهلي – رصيد 27 نقطة. المركز الرابع: المصري – رصيد 26 نقطة. المركز الخامس: بيراميدز – رصيد 25 نقطة. المركز السادس: مصر المقاصة – رصيد 25 نقطة. ترتيب الدوري المصري الممتاز المركز السابع : سموحة – رصيد 24 نقطة. المركز الثامن: سيراميكا كليوباترا – رصيد 24 نقطة. المركز التاسع: إنبي – رصيد 24 نقطة. المركز العاشر: غزل المحلة – رصيد 23 نقطة. المركز الحادي عشر: الجونة – رصيد 21 نقطة. المركز الثاني عشر : أسوان – رصيد 20 نقطة. المركز الثالث عشر: المقاولون العرب – رصيد 15 نقطة. المركز الرابع عشر : البنك الأهلي – رصيد 14 نقطة. المركز الخامس عشر : طلائع الجيش – رصيد 14 نقطة. المركز السادس عشر : وادي دجلة – رصيد 13 نقطة. المركز السابع عشر : الإسماعيلي – رصيد 11 نقطة. المركز الثامن عشر : الإنتاج الحربي – رصيد 11 نقطة. قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري البورسعيدي وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري البورسعيدي كالتالي: حراسة مرمى: محمد صبحى - محمد فوزى - محمد مجدى. خط الدفاع : رضوان شريفى - حسين السيد - أحمد كاستيلو - مروان صحراوى - محمد عمار - محمد بيومى - عبد الله جمعة - مصطفى فارس . خط الوسط : محمود دونجا - عمر الوحش - محمد حسن - عماد حمدى - نادر رمضان - محمد عادل - محمد صادق - أحمد مدبولى - أرى بابل - عبد الرحمن مجدى - أحمد مصطفى - محمد عبد السميع. خط الهجوم : شكرى نجيب - فخر الدين بن يوسف - شيلونجو .

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