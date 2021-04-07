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/626064/البرلمان-العربى-يستقبل-لجان-الشئون-العربية-والخارجية-بالنواب-لتعزيز-التعاون

تعزيز وتفعيل العلاقات

10:48 ص - الأربعاء 7 أبريل 2021

تنطلق اليوم الأربعاء في القاهرة اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي واللجان الفرعية التابعة له حيث ستستمر هذه الاجتماعات حتى غدا الخميس، والتي تأتي في إطار التحضير للجلسة الرابعة للبرلمان من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث والمقررة يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021م بالقاهرة بجمهورية مصر العربية.

الشؤون الخارجية والسياسية تناقش التطورات السياسية والأمنية فى العالم العربى

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدداً من البنود، يأتي في مقدمتها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، والإطار العام لتقرير البرلمان العربي حول التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها.

كما تعقد اللجنة اجتماعاً مشتركاً مع لجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية في مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، في تقليد برلماني هو الأول من نوعه، والذي يسعى من خلاله البرلمان العربي إلى تعزيز وتفعيل العلاقات مع المجالس والبرلمانات العربية على مستوى اللجان المناظرة.

لجنة الشئون التشريعية تبحث بنود مشروع قانون استرشادى لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة

من ناحية أخرى، تبحث لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان عدداً من البنود، يأتي في مقدمتها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، الى جانب إعداد رؤية برلمانية حول دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في العالم العربي في الإطار التشريعي وحقوق الانسان، وذلك بحضور مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما تناقش اللجنة الإطار العام لمشروع تقرير البرلمان العربي حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها.

كما تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، عدداً من البنود منها، مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، والموقف من العمل على إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. كما تناقش اللجنة ترتيبات عقد ورشة عمل إقليمية حول واقع التشريعات والقوانين العربية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، وإعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي وذلك بالشراكة والتعاون مع منظمة المرأة العربية. كما تناقش اللجنة المسودة الأولى لتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020م، فضلاً عن استعراض مستجدات العمل على إطلاق "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي".

من ناحية أخرى، تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، عدداً من البنود، يأتي في مقدمتها معوقات تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات الاقتصادية العربية، وسبل معالجتها وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والإعداد لورشة عمل بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الوطن العربي، كما تستعرض اللجنة مذكرة عرض بشأن الردود الواردة على الأسئلة البرلمانية الموجهة من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة. وتناقش اللجنة مذكرة عرض بشأن القانون الاسترشادي الخاص دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية.