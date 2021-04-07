عاجل.. وزير العدل: نستهدف توريد أكثر من 27 مليون وثيقة مؤمنة سنويًا

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم التعاون بين الوزارة ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية فى مشروع تأمين ورقمنة الوثائق الصادرة من وزارة العدل، وتحويلها إلى وثائق ذكية، مؤكدًا أن الوزارة عملت على التطوير التكنولوجى للهيئات وتيسير وحكومة الحصول على الخدمات.





أضاف مروان، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بحضور الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة، أن المحاكم ومكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية ستستخدم المحررات المؤمنة والذكية، موضحًا أن إجمالى المستهدف توريده سنويًا أكثر من 27 مليون وثيقة كحد أدنى، وبواقع 16 مليون شهادة و11 مليون توكيل و100 ألف عقد. وأكد وزير العدل أن المحررات المؤمنة والذكية ستسهم فى اختصار زمن الحصول على الوثيقة ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم إلى مقر مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، لافتتاحه. ويعد المشروع إحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ما يُشعر المواطن بتغيير شكل الخدمات بشكل عام وميسر. ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ. ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.

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