عاجل.. رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة: التكنولوجيا ضرورة لنهضة المجتمعات

جدة - نرمين السيد - وأضاف العكارى، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بحضور الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة، اليوم الأربعاء، أنه جرى البدء فى اختبار الكوادر البشرية من مختلف التخصصات، والاعتماد على الشباب حديثى التخرج، مشيرا إلى أن المجمع يتكون من خطوط تصنيع الكروت والبطاقات الذكية، وخطوط تصنيع الأوراق المؤمنة وأوراق البنكنوت، وخطوط الطباعة المؤمنة، خطوط تخصيص البيانات، ومركز تجميع البيانات، ومصنع إنتاج الهولوجرام.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أن إضافة الشرائح الإلكترونية تتيح كم تتبع الغش التجارى والتقليد وحماية البيانات، وأن استخدام التكنولوجيا والرقمنة لم يعد من الرفاهية بل ضرورة لنهضة المجتمعات.

وأشار العكارى إلى أنه تم التنسيق مع المختصين لإنتاج الملصقات التأمينية للأدوية، وتم التنسيق مع كل الوزارات والهيئات لإصدار كل الوثائق المؤمنة، لافتا إلى أن المجمع يساعد المواطن على الحصول على خدمات حكومية ميسرة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، إلى مقر مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، لافتتاحه.

ويعد المشروع إحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ما يُشعر المواطن بتغيير شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ«الورق المؤمن»، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.